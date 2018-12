“L’Angelo” di e con Daniele Debernardi al Teatro Nuovo

Avrà inizio domenica 2 dicembre la stagione di “Voci Teatro Musica – Teatro Ragazzi” organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Quiliano. Gli appuntamenti saranno come da tradizione ormai consolidata alle ore 17 al Teatro Nuovo di Valleggia.

Il primo spettacolo sarà “L’Angelo” di e con Daniele Debernardi del Teatrino dell’Erba Matta, liberamente tratto da un racconto breve di Gabriel Garcia Marquez dal titolo “Un signore molto vecchio con certe ali enormi”, vincitore del V Premio Federgat.

Un vecchio angelo caduto dal cielo finisce in un villaggio di pescatori. Debernardi ha immaginato di raccontare questa storia in un ipotetico villaggio ligure, ove tutti i protagonisti sono pupazzi mossi a vista. Gli abitanti di questo paese hanno tutti lo stesso volto, il che rende surreale e comico l’habitat ove il vecchio con le ali è precipitato, una specie di Gulliver nel paese di Lilliput, ma con due ali d’angelo.

Lo spettacolo di natura comica, adatto ad un pubblico di famiglie, presenta momenti di riflessione, si pone come un’opportunità per discutere sulle differenze e sul modo di approcciarsi a ciò che non si conosce.

Ingresso: intero € 6, ridotto € 5