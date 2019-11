L’ANFFAS di Albenga riceve il Premio “Renato Testa”

Sabato 30 novembre alle ore 10:30 presso il Bar Sociale Non Uno Meno ai Chiostri Santa Caterina di Finalborgo verrà consegnato il Premio “Renato Testa”, fortemente voluto dalla famiglia e assegnato a coloro i quali hanno dimostrato di essersi fattivamente prodigati a favore della città di Finale Ligure.

L’idea del riconoscimento è nata ripensando alla serietà e alla dedizione che hanno sempre caratterizzato la professione dell’ingegner Testa, il quale, bergamasco di origine ma finalese a tutti gli effetti, ha dedicato premurose attenzioni e grande impegno alla salvaguardia del nostro territorio.

Per il 2019 il premio sarà assegnato all’ANFFAS Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale di Albenga per aver dato l’opportunità a soggetti con “bisogni speciali” di poter vivere un’esperienza di lavoro pratico in un contesto reale, stimolando la comunicazione e la relazione.

Viceversa il cliente che frequenta il bar entra direttamente a far parte di una rete solidale che è alla base della filosofia del progetto. “Un semplice caffè per dare una grande mano” è lo slogan di Non Uno Meno.