“L’amore è un attico”: in scena la commedia musicale di Roberto Centazzo e Felice Rossello

Mercoledì 24 marzo alle ore 21 su TeleGenova gli attori Irene Cataldi, Alessia Bruzzo e Stefano Marcucci porteranno in scena “L’amore è un attico”, commedia musicale in atto unico scritta da Roberto Centazzo e Felice Rossello, con le musiche di Enrico Santacatterina e per la regia di Daniele Pellegrino.

“Era pronta da ottobre e doveva portarla in tour la Compagnia Teatrale San Fruttuoso di Genova ma dato che per il Covid-19 non riaprono i teatri sarà trasmessa in televisione”, spiega Centazzo.

Roberto Centazzo è autore di 22 romanzi, 50 racconti pubblicati su riviste, quotidiani e antologie, poesie, favole e una settantina di canzoni. Per oltre vent’anni Felice Rossello ha esercitato l’attività di autore televisivo, scrivendo la maggior parte dei programmi condotti da Fabio Fazio, collaborato all’edizione di “Velisti per caso – Sulle orme di Darwin” e scritto il saggio “Il lato B della cultura: la TV” e la commedia “Effetimar” da un’idea di Farfa.

Enrico Santacatterina ha prodotto e pubblicato dischi sia a suo nome sia per altri artisti, quali Dee Dee Bridgewater, Enrico Rava, Roberto Gatto, Mia Martini e Pino Mango, è membro ufficiale della nuova formazione dei Giganti, iconica band degli anni ’60, da dieci anni collabora con il cantante Riccardo Fogli in concerti nei tour italiani e internazionali ed è direttore artistico di concorsi internazionali, come il “Salent Show” e “Web on stage”.