“L’amore ci protegge” – Inaugurazione dell’installazione artistica di San Valentino

“L’amore ci protegge” è stato il motto che ha abbracciato gli Albissolesi nel 2018 quando, in occasione di San Valentino, in Pozzo Garitta è comparso un coloratissimo ombrello di ceramica che ha idealmente raccolto e protetto i pensieri d’amore dei cittadini. L’idea, promossa dal Comune, ideata da Laura Filippi e Marzia Pistacchio e realizzata da Adamo Monteleone, Luca Damonte, Gloria e Serena Salino, trova la sua degna prosecuzione anche nella giornata di San Valentino del 2019.

L’ombrello in ceramica verrà posizionato in maniera permanente e verrà aggiunta una panchina, decorata da Antonella Tagliani, pronta a accogliere come un nido gli abbracci e le parole dolci degli innamorati. L’appuntamento è per giovedì 14 febbraio dalle ore 16 nel centro storico. In Pozzo Garitta alle ore 16:30 verrà inaugurato il nuovo corner dai toni rossi.

Il pomeriggio sarà coloratissimo e festoso, dedicato a grandi e piccini con interventi e sorprese musicali a cura di Eliana Zunino (voce) e Giangi Sainato (chitarra), la danza itinerante e coinvolgente degli allievi della ASD Passodanza di Isabella Ferrigno, i disegni dei bimbi delle scuole di Albissola, le vetrine a tema e gli appuntamenti serali con menu dedicati. Tante coccole e dolcezze per tutti i partecipanti che sono invitati a portare con sé un loro messaggio d’amore e consegnarlo agli organizzatori per ricevere una dolce sorpresa!

Il Comune di Albissola Marina ricorda a tutti gli innamorati che sono numerose le location, oggi casa comunale, in cui è possibile sposarsi con rito civile: tra queste spiccano per bellezza ed unicità la Casa Museo “A. Jorn”, Villa Faraggiana e gli stabilimenti balneari aderenti.