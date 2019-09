“L’alveare che dice sì” a Borghetto Santo Spirito e ad Albenga

Eccoci all’inizio della nuova stagione anche per l’Alveare Ludogarden che ha iniziato le sue attività lo scorso giugno a Borghetto Santo Spirito (presso Michelini Vivai Garden) e ad Albenga (presso la palestra Dinamicamente in Forma).

Alveare Ludogarden fa parte del circuito “L’Alveare che dice sì!” e propone una formula di gruppo di acquisto 2.0 che coniuga tecnologia e agricoltura sostenibile per accorciare la filiera alimentare e permettere a chiunque di fare la spesa direttamente dai piccoli produttori locali: un nuovo modo per fare la spesa che sta conquistando in Italia e in Europa un numero crescente di consumatori.

Lucia e Mauro Rinoldi, gestori dell’alveare, ci raccontano con grande entusiasmo quello che stanno preparando: “Dopo la fase di avvio, stiamo lavorando per ampliare la nostra offerta di prodotti e per rispondere a desideri, richieste, segnalazioni che gli iscritti alla piattaforma ci hanno fatto risalire”.

In calendario per settembre si ha il lancio di ben 5 nuovi produttori accuratamente selezionati:

• La Fattoria del Viale – carni bianche e rosse, salumi;

• Fatto con Agricura Cooperativa Agricola Sociale – ortofrutta, pane, cosmetici;

• Delfino Fratelli – pasta fresca, salse, gastronomia;

• Azienda Agricola Marco Bozzolo – castagne;

• La Volpe e il Mirtillo Società Cooperativa Agricola di Comunità – mele.

Li potrete conoscere direttamente durante la distribuzione di giovedì 19 settembre, a Borghetto Santo Spirito dalle 18 alle 19 e degustare le loro prelibatezze al Mini-Alveritivo che hanno organizzato, insieme agli altri produttori presenti.

“La community del nostro alveare sta crescendo – continuano i gestori dell’alveare – e siamo molto orgogliosi del lavoro fatto fino a qui insieme! Desideriamo ringraziare tutti quelli che, rinnovando la loro fiducia in noi e scegliendo di acquistare prodotti locali, genuini, sostenibili, a km zero e a filiera corta, ci permettono di continuare quest’avventura fatta di piccole realtà e tanta passione per il proprio lavoro e per il nostro territorio”.

Gli appuntamenti per giovedì 19 settembre sono a:

• Borghetto Santo Spirito: dalle 18 alle 19 al Ludogarden Michelini Vivai Garden – Via per Toirano, 4;

• Albenga: dalle 19.30 alle 20 alla palestra Dinamicamente in Forma – Via Einaudi, 54.