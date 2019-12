L’Albisola di una volta nel Presepe Meccanico a Luceto

Da domenica 8 dicembre a domenica 19 gennaio nella Parrocchia San Matteo, in via Lino Saettone 57, in località Luceto venite ad ammirare il bellissimo Presepe Meccanico!

L’installazione è la riproduzione in scala 1:50 della Albisola Superiore di fine ‘800 e inizio ‘900, ha una superficie di circa 130 metri quadrati e presenta 40 elementi in movimento con 500 statuine tradizionali (i “Macachi”) ed effetti giorno – notte e neve.

L’apertura del tradizionale presepe sarà a cura di Maria Merialdo, vedova Piccone, e Mario Gaggero. L’orario di visita sarà nei giorni feriali dalle 15 alle 18:30 e in quelli festivi dalle 10 a mezzogiorno e dalle 15 alle 18:30.