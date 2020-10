Laigueglia, “Scambio mite” nel nuovo spazio laboratorio delle arti Stanza Rada

Laigueglia. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 11 alle 22 Stanza Rada, neonato spazio laboratorio dedicato alle arti contemporanee in vico Beniamino 22, apre le sue porte per presentare “Scambio mite”, opera in cui l’architetto albenganese Gabriele Boretti approfondisce la sua ricerca attorno ai temi del sacro e dei colori liturgici realizzando un’installazione performativa appositamente pensata per occupare e reinterpretare la superficie dello spazio espositivo.

In bilico tra il sacro e il profano, la riflessione prende forma a partire dall’episodio evangelico della purificazione del tempio da parte di Gesù per svilupparsi poi attorno ai temi dello scambio, dell’attribuzione di valore e della sacralizzazione dello spazio.

Sotto forma di bazar monocromatico l’installazione performance parlerà ai e dei cittadini visitatori del borgo ligure, invitati a partecipare in prima persona allo scambio e al dialogo.

L’accesso è contingentato in osservanza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.