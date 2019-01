Laigueglia: gli appuntamenti dell’Epifania

Laigueglia. Per gli appassionati della musica polifonica da non perdere il concerto delle Feste di sabato 5 gennaio.

Nella chiesa Parrocchiale di san Matteo alle ore 21 si esibirà il Coro ‘Deo Gloria’ dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra. Un appuntamento tradizionale organizzato dalla Parrocchia e patrocinato dal Comune di Laigueglia che vedrà protagonisti il Coro diretto da Don Danilo Galliani e il giovanissimo Maestro Giorgio Piovano che suonerà l’imponente organo a canne ‘Vegezzi Bossi’ recentemente restaurato e ampliato, uno dei tesori più preziosi della Parrocchiale.

Voci e note si fonderanno perfettamente nella cornice della Chiesa monumentale, capolavoro del tardo barocco ligure. Venerdì 4 la Parrocchia organizzerà anche una visita guidata al campanile di levante (ritrovo in Chiesa alle ore 14).

Domenica 6 l’invito è a partecipare all’arrivo dei Re Magi, che partiranno da Capo Mele alle 10 per poi percorrere un tratto di spiaggia sino al molo cittadino e giungere alle 11 in san Matteo per la Messa solenne dell’Epifania.