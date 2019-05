Laigueglia è dei Bambini 2019

“Laigueglia è dei Bambini” giunge alla sesta edizione. L’evento organizzato dal Comune prevede tantissime iniziative a misura di bambino e incentrate sullo sport, il mare, la cultura, la musica, le tradizioni locali, il senso civico. In programma giochi e animazioni nelle piazze del centro storico.

In piazza Bastione “Pianeta Mare”, iniziative legate al mondo dei cetacei: l’acquario di Genova con laboratori dedicati ai bambini, stand espositivo. Piazza Cavour sarà la “Piazza dello Sbarco dei Saraceni” con giochi pirateschi a tema, animazione, spettacoli. In piazza Libertà Pompieropoli darà la possibilità a tutti i bambini di essere pompieri per un giorno e poter spegnere un incendio oppure salvare un gattino finito sopra un albero.

Piazza Marconi sarà la “Piazza della Musica” con baby dance, animazione, truccabimbi. Piazza Mazzini diventerà la “Piazza San Matè” e della “Ruota panoramica”: laboratori dedicati ai lavori di una volta ed esposizione de “I giochi del cortile”, più di 50 giochi ecologici costruiti principalmente in legno per far divertire bambini, ragazzi e adulti in tutta sicurezza e tramandare il calore e l’importanza delle tradizioni e la scuola di cesteria della Valle Scrivia, dove si potrà imparare ad intrecciare cestini fatti con legno di castagno.

In piazza Musso il “Salto dell’Acciuga” con laboratori dedicati alla scoperta del nostro territorio e di ciò che produciamo e mangiamo. Infine piazza Preve ospiterà l’InfoPoint e il ristoro con le informazioni legate alla manifestazione, lo stand della Pro Loco con le frittelle e il gioco dell’Aquilia.