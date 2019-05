“Laigueglia… A Tutta Birra!” street food, birra e musica

Sabato 25 maggio a partire dalle ore 18,00, torna “Laigueglia… A Tutta Birra!” con street food, birre per tutti i gusti e musica nelle piazze fino alle ore 1,00.

Giunta ormai alla 7^ edizione, la festa della birra di Laigueglia ha riscontrato l’approvazione di molti che, considerato un appuntamento fisso, vengono ad ascoltare buona musica nelle bellissime piazze, accompagnata da buon cibo e ottime birre.

Le piazze coinvolte per questa edizione sono quelle del centro storico del borgo marinaro.

Si comincia con piazza XXV Aprile dove vi aspettano gli spumeggianti amici de La Locanda del Re Minore, Wine Bar dagli Ostinati ed il Mayflower Pub con le loro birre e le loro specialità. L’ora dell’aperitivo sarà accompagnato da Groove Walk Swing Association per poi passare il testimone, nel dopo aperitivo, a Fred Simon DJ Set + Parpaglione Sax & Flutes.

In piazza Cavour saranno ad aspettarvi la Pizzeria Pacan, il Bar Albatros e il Bar Bianca che vi delizieranno con la musica della Old Friends Band, ottimi manicaretti e naturalmente, birra a volontà.

Vico Pagliano, location della Piadineria Amarcord, sarà palco per gli Amarcord & Friends che accompagneranno prelibatezze emiliane e birre molto particolari.

Invece in p.zza Libertà potrete ascoltare la musica coinvolgente dei Vespusurdu insieme al Bar Monkey e la Pizzeria L’impronta e alle loro birre e le loro golosità.

In piazza Marconi troverete gli amici della Birreria Il Saloon, Bar Coenda, Gelateria Sottozero, Bar Le Barrique e Ristorante Saraceno con le loro specialità street food e le loro birre, il tutto accompagnato dalla musica degli Studio 54.

Impossibile non fare tappa in piazza Garibaldi, dove gli staff dei Bar Molo, Galeone, No Stress e Sirò vi intratterranno al suono della Oronero Tribute Band, i These Ages e Lorbo Dj, dissetandovi e stuzzicandovi alla loro maniera.

In piazza Bastione anche la musica di Dj Daniele Pavarino, proposta dal bar Bella Zio, Focacceria Tuchetin, la Focacceria Il Bastione, Marco e Patty Alimentari e Ristorante La Bitta, che ovviamente non vi lasceranno a bocca asciutta.

Il Bar Macaia, in via Mazzini, presenta Kajalle Project e Dj Quiller Funky accompagnati da ottima birra e stuzzicanti idee.

E per concludere la carrellata dei locali partecipanti, ricordiamo Bar Zurigo in via Dante 148, Bar Italia in piazza Preve e Focacceria La Teglia in via Dante 62, con le loro specialità.