L’Africa, i suoi popoli e la sua natura in scena nello spettacolo “Terra Madre”

Albisola Superiore. Venerdì 4 settembre alle ore 21:30 al Parco dell’Accoglienza, presso il Santuario della Pace, è in programma lo spettacolo teatrale “Terra Madre” a cura del Circolo Culturale Madness, dedicato alla terra d’Africa e ai suoi popoli, al fascino della sua natura e della sua cultura e alle contraddizioni, ai problemi mai risolti, ai drammi che la lacerano da sempre.

Un viaggio immaginario fra le carovane dei mercanti e dei migranti che attraversano il Sahara fino alle coste del Mediterraneo, fra le bellezze della savana e la crudeltà della guerra combattuta dai bambini soldato, tra lo sfruttamento, la fame e la povertà.

Sulla scena un cercarsi, un rincorrersi, un incontrarsi, un lasciarsi di nuovo in una fluida coreografia che è inframmezzata da un dialogo forte e ironico mai banale e l’apparire e il muoversi di costruzioni scenografiche di barche, alberi, animali e maschere. Il viaggio si chiude con un messaggio di speranza: un volo là, dove finisce l’arcobaleno.

Regia e drammaturgia sono di Daniela Balestra, l’aiuto regia è di Laura Masio e Federico Ferrando, la scenografia di Alessio Tessitore e Maria Rosa Varaldo, la ricerca sonora di Claudio Baseotto e Daniela Balestra, i costumi sono di Claudia Sorasio.

Il parco è raggiungibile in auto e dotato di ampio parcheggio. Sarà possibile assistere allo spettacolo seduti a terra, per cui è consigliabile portare con sé coperte o asciugamani da stendere sul prato. Saranno a disposizione anche panche e sedie. Nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale e dell’ultima ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto si ricorda che dalle 18 alle 6 anche all’aperto è obbligatorio indossare la mascherina in caso di assembramenti di persone.