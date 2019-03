Laboratorio per bambini “24H Finale Kids, la storia della 24h del Finale a portata di bambino”

Un nuovo laboratorio per la rassegna “La Mongolfiera delle idee” al Teatro delle Udienze di Finalborgo per la stagione 2018-2019. Sabato 16 Marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si terrà “24H Finale Kids, la storia della 24h del Finale a portata di bambino”.

Uno dei più importanti eventi di Endurance Mountain Bike al mondo, raccontato ai bambini attraverso il suo lato più giocoso che fà della gara una grande festa.

Un simpatico laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni che racconta l’evento sportivo più atteso dell’anno. Verrà svelata la storia dei temi degli ultimi 10 anni da “The Space Intergalattic Championship MTB” a “Bike in Wonderland”, verdremo i filmati e creeremo il nostro Team!

Allora piccoli Bikers pronti per partire?

Il laboratorio è organizzata dall’Associazione Culturale Baba Jaga in collaborazione con

A.S.D. Blu Bike e promosso dal Comune di Finale Ligure

Biglietti:

Intero 7,00 euro/ Ridotto 6,00 euro

Il biglietto ridotto è riservato a: Soci Baba Jaga, Sostenitori #iovivoilteatrodelleudienze, Soci CAI

Salta la coda e acquista il tuo biglietto on-line al seguenti link: https://www.teatrodelleudienze.org/events/24h-kids

Info: 3274743920 – teatrodelleudienze@gmail.com