Laboratorio “Imparare giocando” alla Pagoda di via Ortigara

Sabato 23 febbraio a partire dalle 15 la Pagoda di via Ortigara a Loano ospiterà un nuovo appuntamento di “Imparare Giocando”, i laboratori con attività Montessori organizzato dall’associazione “Non parto di testa” con il patrocinio dell’assessorato ai servizi sociali del Comune. Durante il pomeriggio i piccoli partecipanti saranno coinvolti nel laboratorio “Gioca con le parole”, per lo sviluppo dell’area linguistica, e nel laboratorio “Diamo i numeri”, per lo sviluppo dell’area logico matematica. Infine potranno sviluppare le loro abilità sensoriali e motorie con il laboratorio “Sento, conosco e imparo”.

L’evento è rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni di età. La quota di partecipazione è di 15 € per i materiali (i soci pagano 10 €). Le iscrizioni vanno inviate entro giovedì 21 febbraio al numero 3356236454.

Mentre i bambini si dedicheranno ad attività creative i genitori potranno partecipare alla conferenza su “Il metodo Montessori: insegnare a fare da soli”. Interverranno Andrea Limonta, ingegnere con formazione Montessori della Fondazione Montessori Italia, Manuela Ruffa, insegnante con formazione montessori della Fondazione Montessori Italia, e la psicologa psicoterapeuta Lara Catanese.

“Non parto di testa” è un’associazione a sostegno della maternità e delle famiglie. Ha vinto il bando, indetto dal Comune di Loano, per la gestione della “pagoda” di via Ortigara rendendosi disponibile ad organizzare progetti ricreativi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. In particolare, l’associazione ha proposto un progetto ludico-ricreativo denominato “Vivere il territorio” che si inserisce perfettamente nelle altre iniziative dell’amministrazione comunale rivolte alla promozione del mondo dell’outdoor e della conoscenza dell’ambiente. Fra le iniziative del progetto “Vivere il territorio” ci sono anche le uscite alle Grotte di Toirano, al Museo del Mare di Loano, alla foce del fiume Centa di Albenga, al “percorso natura” di Borgio Verezzi, alla Grotta dei Falsari di Noli.

La Pagoda è un luogo di aggregazione per le famiglie e in essa sono disponibili spazi dedicati alle diverse fasce di età (da 0 a 14 anni) e anche alle future mamme in stato di gravidanza. Inoltre, presso la struttura si tengono incontri, iniziative ludico ricreative e momenti di confronto con varie figure professionali come psicologi, ostetriche, pediatri, ginecologi e nutrizionisti, e altre mamme. Per aderire alle iniziative di “Vivere il territorio” occorre essere soci di “Non Parto di Testa”.