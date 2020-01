Laboratorio di Scrittura Autobiografica in biblioteca

“Sfogliare la vita… tra narrazione ed espressione di Sé” è il tema del secondo ciclo di laboratori che sarà condotto dall’esperta di metodologie autobiografiche Annalisa Nario nei giovedì 23 e 30 gennaio e 6 e 13 febbraio dalle 20:30 alle 22:30 alla Biblioteca Civica “Baccio Emanuele Maineri” di Toirano.

Quattro incontri per scoprire il piacere di raccontarsi e scrivere. Non servono titoli di studio o particolari capacità narrative e non ci sono limiti di età: ciò che serve è una certa disponibilità a mettersi in gioco senza timore di scoprirsi.