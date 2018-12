Laboratorio di Calligrafia

Nel mondo quotidiano del touch scriviamo sempre meno a mano ed è un peccato perché secondo alcuni studi la scrittura manuale in corsivo, attivando la connessione mano – occhio – cervello stimolerebbe le aree cerebrali deputate all’apprendimento, favorendo quindi l’assimilazione e la memorizzazione di concetti molto più che scrivendo su una tastiera.

Se poi parliamo di calligrafia entra in gioco il potenziale visivo di questa nobile e antica arte che oggi ha una incredibile rivalutazione.

Nel corso di due incontri al Centro Formazione Professionale Cebano Monregalese in via Allende 2 si partirà dalle basi della bella scrittura fino ad arrivare a realizzare bellissimi biglietti di auguri da utilizzare in vista del Natale.