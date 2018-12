Laboratorio di biglietti natalizi

Realizzeremo insieme biglietti natalizi originali e creativi e dei chiudipacco / tag per i nostri doni di Natale. Creeremo anche segnaposto per le cene delle feste e carta da pacchi personalizzata. Carta, cartoncini colorati, nastri, brillantini, pennarelli, pastelli, colla forbici e tanta fantasia, vi aspettano per passare insieme un pomeriggio spensierato e creativo. Non mancherà una buona merenda, quattro chiacchiere e qualche risata.

L’insegnante Consuelo Ielo è grafica pubblicitaria, docente presso la Scuola Internazionale di Comics e calligrafa moderna.

La prenotazione è consigliata, il laboratorio ha un numero limitato di posti disponibili. Il costo a persona è di € 25 e comprende tutti i materiali e la merenda. Il laboratorio si terrà presso Ex Atelier – Social Wine Café in via Enrico d’Aste 10 ed è consigliato dagli 11 anni in sù.