Laboratorio creativo per bambini “Stampi e timbri di Natale”

Sabato 15 dicembre alle ore 15:30 a Varazze presso la libreria per bambini Stelle alla Cannella, con sede in piazza De André, è in programma il laboratorio creativo “Stampi e timbri di Natale”. L’iniziativa si propone di fare conoscere le tecniche di stampa sperimentali facilmente realizzabili con materiali di recupero, adatto ai bambini a partire dai 4 anni.

Pronti a realizzare bellissimi biglietti d’auguri per Natale? Allora iscrivetevi! Quota di partecipazione: 15 €. Laboratorio attivo con un minimo di 5 bambini. È richiesta la prenotazione.