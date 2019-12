Laboratorio creativo “Gli Himmeli – Le decorazioni del cielo”

Domenica 22 dicembre alle ore 16 al Teatro delle Udienze a Finale Ligure si terrà il laboratorio per bambini dai 6 anni in sù “Gli Himmeli – Le decorazioni del cielo”.

Gli Himmeli sono creazioni tipiche della Finlandia costruite in origine per propiziare il raccolto e oggi si possono considerare la quintessenza della tradizione natalizia di quel Paese. Il laboratorio permetterà ai bambini di conoscere questa tradizione e realizzare Himmeli per decorare l’albero di Natale, circondandosi della bellezza della tradizione nordica.

Il laboratorio è un approfondimento nell’itinerario “Natale nel mondo”, realizzato all’interno delle stanze dell’ex tribunale con il patrocinio del Comune. Prenotazione obbligatoria.