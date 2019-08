Laboratori Didattici al Museo Archeologico di Finale Ligure

Dal 15 agosto al 12 settembre il Museo Archeologico di Finale Ligure dedica tanti bellissimi laboratori ai bambini.

Giovedì 15 agosto nella fascia oraria 10:30 – 12 e 16:30 – 18 è in programma “Intrecci e trame: la tessitura nell’Antichità”, in cui i bambini, apprese le nozioni di base su trama, ordito e sulla tecnica di tessitura, realizzano una striscia di stoffa, lavorando ciascuno su un piccolo telaio a cornice. Al termine dell’attività ognuno porterà a casa il proprio elaborato. L’attività è consigliata per i bambini dagli 8 anni in sù.

Giovedì 22 agosto nella fascia oraria 10:30 – 12 e 16:30 – 18 si terrà “La pittura sulle pareti delle caverne”, laboratorio didattico dedicato al colore e all’arte del Paleolitico. Dopo aver prodotto con macine e macinelli in pietra i pigmenti con terre naturali i bambini procedono a riprodurre disegni con il carbone di legna sulla parete di una caverna, per poi colorarli, trasformandosi così in artisti della Preistoria. L’attività è consigliata per bambini dai 6 anni in sù.

Giovedì 29 agosto nella fascia oraria 10:30 – 12 e 16:30 – 18 ci sarà il laboratorio didattico “Costruisco il mio gioiello in rame”, in cui si realizzerà con la tecnica dell’intreccio una collana in rafia alla quale appendere un ciondolo avvolto in filo di rame. I bambini si ispirano ad alcuni esemplari trovati in siti archeologici delle età dei metalli, noti come ciondoli “a doppia spirale”. Al termine dell’attività ognuno porterà a casa il proprio elaborato. Attività per bambini dai 6 anni in sù.

Giovedì 5 settembre nella fascia oraria 10:30 – 12 e 15:30 – 17 è previsto “Il mestiere dell’archeologo: scavo e studio dei reperti”, laboratorio didattico di simulazione di scavo archeologico. I partecipanti, dotati di pennelli e palette, riportano alla luce diverse riproduzioni di reperti. Alla fine dello scavo si procede allo ‘studio’ degli oggetti recuperati, confrontandoli tra loro, riconoscendo i materiali con cui sono realizzati e collocandoli nel corretto periodo storico con l’aiuto dell’animatore. Attività per bambini dagli 8 anni in sù.

Giovedì 12 settembre nella fascia oraria 10:30 – 12 e 15:30 – 17 ci sarà il “Viaggio sonoro nel passato”, con animazioni e laboratorio dedicato alla musica nella Preistoria. I bambini realizzeranno un antico strumento sonoro ancora impiegato da popolazioni tradizionali. Ogni bambino porterà a casa il proprio manufatto. Attività per bambini dai 6 anni in sù.

Prenotazione obbligatoria. Costo: 7 € a bambino e per attività