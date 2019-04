Laboratori creativi “Arte, Scienza e Musica in Pagoda”

Saranno “Arte, Scienza e Musica” le protagoniste dei laboratori creativi in programma sabato 4 maggio dalle 15 alle 18 presso la pagoda di via Ortigara a Loano. La manifestazione è organizzata dall’associazione “Non parto di testa” con il patrocinio del Comune. I piccoli partecipanti saranno coinvolti in molteplici attività che li accompagneranno alla scoperta dei segreti dell’arte, della scienza e della musica.

I bambini dai 5 anni in sù con il laboratorio “Giochiamo con il Cubismo” conosceranno Pablo Picasso e creeranno un ritratto cubista mentre con “Giochiamo con l’elettrostatica” scopriranno il funzionamento dell’elettroscopio e della “Bottiglia di Leida”. Con il laboratorio psicosensomotorio “Giochiamo con la musica” i bimbi rievocheranno la creazione del cosmo. Il pomeriggio si concluderà con “Giochiamo con il cesto dei tesori”, tecnica ludica in cui i bambini dai 6 ai 12 mesi dovranno dimostrare le loro capacità di concentrazione.

L’incontro è aperto a tutti. La quota di partecipazione è di 12 € per i materiali (i soci di “Non parto di testa” pagano 10 €). L’iscrizione è obbligatoria entro il 2 maggio al numero 3356239454 tramite messaggio WhatsApp.