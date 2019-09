“La visita della vecchia signora” in scena a Finale Ligure

Alla fine della pausa estiva l’associazione culturale Baba Jaga è pronta a presentare la nuova stagione del Teatro delle Udienze ricca di spettacoli, eventi, mostre e musica, grazie alla collaborazione del Comune di Finale Ligure e ad alcune associazioni del territorio finalese (Anpi Finale Ligure,sssociazione A Cielo Aperto, Cgil Savona, Cai di Finale Ligure, Comitato scientifico Nazionale del Cai, Libera Presidio Ponente Savonese, Progetto “Per questo mi chiamo Giovanni”).

Gli eventi iniziano venerdì 20 settembre alle 21 con “La visita della Vecchia Signora” di Friedrich Durrenmatt, lo spettacolo del laboratorio teatrale adulti dell’associazione Baba Jaga.

La regia è di Chiara Tessiore, e lo spettacolo si svolgerà con Cristina Pirolli, Elena Lingua, Francesca Nodari, Gianluca Pallomo, Giulietta De Cia, Matilde Monti, Matteo Castagna, Mrko Filidei, Nereo Camuzzini, Patrizia Pezzolo, Rebecca Zuccotti, Roberta Firpo.

Dalla trama: “In una città decaduta e irrimediabilmente in rovina, sta per ritornare, dopo quarant’anni di assenza, la signora Claire Zachanassian, che nel frattempo si è fatta multimiliardaria. La vecchia signora promette indicibili ricchezze ai disastrati abitanti, se in cambio saranno in grado di compiere un tremendo delitto vendicando il torto che tanti anni prima lei aveva subito”.