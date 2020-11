“La valigia del Natale”: Baba Jaga racconta le avventure del folletto Wonny

Finale Ligure. Domenica 6 gennaio alle ore 19 l’associazione Baba Jaga metterà in scena online “La valigia del Natale – I racconti del folletto Wonny” per bambini dai 4 ai 10 anni, con Roberta Firpo, diretta da Maria Grazia Pavanello.

Wunorse Openslae (detto Wonny), folletto del mondo di Natale, aveva una grande passione per i viaggi. Per questo Babbo Natale decise di affidargli il compito di occuparsi delle renne e della slitta, permettendogli di accompagnarlo nel suo viaggio intorno al mondo. Ma fare il giro del mondo in un solo giorno e una volta all’anno non era proprio quello che Wonny intendeva per viaggio: lui desiderava visitare i luoghi, conoscere le persone e per questo ci voleva molto più tempo.

Babbo Natale si accorse che Wonny era triste e decise di fargli un regalo: una valigia vuota con l’ordine di girare il mondo e riempirla di tutte le storie e tradizioni del Natale. Wonny fu felicissimo del suo nuovo lavoro e iniziò a viaggiare raccogliendo e raccontando le tradizioni natalizie di tutto il mondo.