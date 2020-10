“La Sughereta di Bergeggi”: escursione tra i bellissimi sentieri del Ponente ligure

Domenica 1 novembre dalle 9:30 si terrà l’escursione nel bellissimo sentiero de “La Sughereta di Bergeggi“, organizzata da My Trekking, associazione di promozione sociale affiliata alla FITEL Federazione Italiana Tempo Libero e che si occupa di outdoor con più 300 escursioni facili, intermedie e impegnative all’anno.

Il ritrovo sarà al chiosco dell’Ufficio IAT, sulla via Aurelia. La difficoltà è facile, la lunghezza circa 10 km, le ore di cammino previste 6, i dislivelli circa 400 sia in salita sia in discesa.

Il contributo associativo ammonta a 5 € a persona per soli soci di qualunque età. Per iscriversi basta scaricare l’applicazione “My Trekking” e compilare il modulo con i dati (quota annuale comprensiva di polizze infortuni e responsabilità contro terzi).