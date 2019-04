“La strana coppia” di Neil Simon al Teatro Chebello

Giunta al penultimo appuntamento, la stagione del Teatro Comunale “Osvaldo Chebello” propone il debutto della seconda nuova produzione della Compagnia Stabile Uno Sguardo dal Palcoscenico: si tratta de “La strana coppia” (versione femminile) di Neil Simon, che andrà in scena venerdì 12 aprile alle ore 21, con repliche sabato 13 e domenica 14 alla stessa ora.

Questo testo, scritto da Neil Simon nel 1985, ripropone al femminile la commedia che il drammaturgo statunitense aveva realizzato vent’anni prima pensando ad un universo in cui erano gli uomini ad essere protagonisti. Fiorenza e Olivia sono la “strana coppia” che, dovendo affrontare le rispettive crisi coniugali, provano a convivere tentando di unire le rispettive nevrosi e manie.

Ne scaturirà una vicenda divertente che esplorerà le vicende quotidiane in cui le protagoniste (le cui personalità non potrebbero essere più antitetiche) avranno a che fare con amiche stravaganti e potenziali improbabili amanti, scoprendo, al calar del sipario, che è davvero molto difficile imboccare un’esistenza alternativa lasciando alle spalle quel ménage coniugale a cui nonostante tutto sono sempre indissolubilmente legate.

Lo spettacolo è diretto da Luca Franchelli e interpretato nei ruoli del titolo da Sonia Fraschetti (Olivia) e Linda Siri (Fiorenza), affiancate da Eleonora Demarziani, Paolo Lambertini, Monica Ponti, Paolo Scorzoni, Antonella Tambuscio e Marilena Vergellato. Le scene sono di Silvio Eiraldi e Alvaro Bazzano, l’allestimento è curato da Tullio Danesin, Gino De Marco, Adino Demontis, Ciro Paglionico. Stefano Borserini è il tecnico del suono, Silvano Baccino il fotografo di scena. La direzione di sala è affidata a Paola Massobrio.

Appuntamento dunque da non perdere per le serate del 12 aprile (posto unico numerato € 10), 13 e 14 aprile (intero € 10 – ridotto under 20 € 8). Biglietteria aperta venerdì 12 dalle 16:30 alle 18:30 e dalle ore 20 nelle sere di spettacolo.