“La storia di Grusa e di Paca” – Spettacolo natalizio per l’ANFFAS

Sabato 14 dicembre alle ore 21 e domenica 15 dicembre alle ore 17 all’Auditorium “Santa Caterina” a Finalborgo andrà in scena lo spettacolo “La storia di Grusa e di Paca”, scritto e diretto da Roberto Tesconi e allestito dai partecipanti al laboratorio a cura dello stesso Tesconi, il cui ricavato sarà devoluto al progetto ANFFAS “Non Uno Meno”.

Una favola per ragazzi e adulti con undici interpreti per diciannove personaggi (come l’anno che si sta per concludere), che traccia il bizzarro ritratto di come due personaggi femminili di altrettanti periodi diversi vengono unite dallo stesso destino. La vita della giovane Paca, che vive quasi nel nostro tempo, s’intreccia con quella dell’adulta Grusa, che vive in un periodo remoto. Le loro storie si intrecciano misticamente e alla fine le due donne condividono un solo attimo di identificazione.

“Scrivendo questa favola mi sono ispirato con moltissima umiltà allo ‘scrivere’ di Gianni Rodari, scrittore, pedagogista e poeta di letteratura per l’infanzia del quale nel 2020 si festeggerà il centenario dalla nascita – spiega l’autore – Questa favola la condivido con Rosanna Rosciano Testa, Stefania Bonora, Antonella Capello, Barbara Vanni, Andrea Tobia, Daniele Orta, Maria Grazia Salamida, Leonardo Dellacasa, Eugenia Buraggi, Alessandra Chiarlone e Gianluca Pallomo”.