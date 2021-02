“La storia della materia. Dal Big Bang a noi”: viaggio alla ricerca delle nostre origini

Savona. Nell’ambito della rassegna di divulgazione scientifica online “Spazio per tutti”, organizzata dal Gruppo Astrofili Savonesi e dall’Associazione Ligure Astrofili Polaris, venerdì 12 febbraio alle ore 21 su YouTube e Zoom Silvano Tosi, docente presso l’Università degli Studi di Genova, terrà la conferenza “La storia della materia. Dal Big Bang a noi”.

Il relatore ci farà scoprire l’origine degli elementi che compongono noi stessi e la materia che ci circonda. Alcuni elementi hanno avuto origine poco dopo il Big Bang, altri invece da processi stellari in tempi “relativamente” molto più recenti. Il detto “Siamo polvere di stelle” si rivelerà non troppo lontano dalla realtà in questo viaggio nel tempo e nello spazio alla ricerca delle nostre origini.

Sulla piattaforma Zoom sarà possibile interagire e porre domande: per partecipare sarà sufficiente inserire il Meeting ID 849 3731 3954 e il Passcode 912mgT.