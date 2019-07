“La Scuola Notturna dei Piccoli Mostri” – Laboratorio mostruoso per bambini con Dario Apicella

Nell’ambito di “Spazio Bimbi”, rassegna di appuntamenti dedicati ai bambini a Borghetto Santo Spirito, appuntamento speciale mercoledì 17 luglio dalle 16:30 al Giardino di Sala Marexiano con “La Scuola Notturna dei Piccoli Mostri – Un mostruoso abbecedario in rima” e annesso laboratorio mostruoso per bambini coraggiosi dai 4 anni a cura di Dario Apicella, amatissimo cantastorie che terrà i piccoli ospiti con il fiato sospeso fra le lettere di un mostruoso abbecedario. Ad accompagnarlo un laboratorio di illustrazione, ovviamente mostruoso!

L’attività è gratuita previa iscrizione e in caso di maltempo si svolgerà nell’attigua Sala Marexiano.

Dario Apicella è un animatore culturale, narratore, attore, insegnante di dizione e recitazione. Dopo il diploma consegue la qualifica di “animatore culturale polivalente” organizzato da Provincia di Genova e Regione Liguria, si forma come attore presso la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova e si diploma al DAMS di Genova. Approfondisce la sua formazione in ambito artistico seguendo stage e lezioni con: Daniela Franchi (recitazione), Sergio Maifredi (recitazione e regia), Carla Peirolero (recitazione), Mimmo Chianese (recitazione e clownerie), Giovanni Dagnino (canto), Showna Farrell (canto), Giovanna Lavecchia e Dario Greco (danza), Pierpaolo Koss, Aline Nari, Guendalina di Marco, Davide Frangioni (danza contemporanea), Valentina Arcuri (teatro delle ombre), Davide Ferrari (musica etnica), Daniel Sulevich (costumi e oggetti di scena), Luca Antonucci (scenografia), Mario Torre (costumi).

Segue percorsi di formazione e aggiornamento nell’ambito dell’animazione culturale, della creazione d’impresa, del marketing e della gestione aziendale a partire dal 1998 presso vari enti di formazione a Genova: Camera di Commercio di Genova, Isforcoop, Sogea, Iscot, Ecipa, Ce.s.co.t., C.f.p. G. Martino, Cnos.fap.Liguria. Svolge la sua attività professionalmente a partire dall’aprile del 2001, quando inizia a progettare e a condurre incontri e laboratori a tema rivolti alle classi della Scuola (Nido, Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado) e ad organizzare incontri di lettura per un pubblico adulto. Collabora in questo ambito con biblioteche, scuole, cooperative e con numerose case editrici. Ha pubblicato: La nuvola piccolina e altre storie da leggere e da cantare. Ediz. illustrata. Con CD Audio – KC Edizioni; La scuola notturna dei piccoli mostri. Un mostruoso abbecedario in rima – La Cicala editore; La nuvola rock! E il treno delle storie – KC Edizioni.