“La scuola al tempo del Covid-19”: problemi e sfide in un seminario della Fidapa

Oggi più che mai la grave pandemia da Covid-19 porta ad interrogarci sul grande valore socioculturale di cui è portatrice la scuola come luogo non solo di apprendimento ma anche come di crescita personale. Di tale argomento si occuperà il seminario “La scuola al tempo del Covid-19. Problemi e sfide”, proposto per venerdì 15 gennaio dalle ore 18 su Zoom dalla FIDAPA Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari.

La vicepresidente del Distretto NordOvest Rachele Capristo modererà l’incontro mentre la presidente Antonella Tosi e la presidente nazionale Maria Concetta Oliveri affronteranno le riflessioni introduttive e finali.

La professoressa Ivana Mandraccia, dirigente dell’Istituto “Giovanni Falcone” di Loano, porterà una testimonianza diretta dell’ambiente scolastico, che nel giro di pochi mesi ha mutato profondamente il suo aspetto imponendo nuove metodologie didattiche e, pur mantenendo continuità nell’offerta formativa, ha visto scemare l’essenza di quello scambio di idee, pensieri e affetti che è la scuola in presenza.

Infine Sabina Bonino, psicologa dell’ASL 2 Savonese, e Nara Rubia Monterio, psicoterapeuta e consulente del Tribunale Civile e Penale di Milano, tratteranno le conseguenze psicologiche che i cambiamenti hanno provocato sugli alunni e su chi si relaziona ogni giorno con loro (gruppo dei pari, docenti e famiglia).