La Scrittura dell’Anima – seminari di scrittura creativa a Calice Ligure

Venerdì 4 ottobre e domenica 6 ottobre si terranno a Calice Ligure due seminari di scrittura, all’interno del laboratorio permanente di scrittura creativa, tenuto da Susanna Garavaglia, autrice del libro “La Scrittura dell’Anima”, e da Tecniche Nuove.

Ogni seminario e ogni incontro proposti sono indipendenti l’uno dall’altro e in sé esaustivi.

Si tratta di un seminario residenziale a Joie de Vivre, aperto anche a chi volesse soggiornare altrove o a casa propria. In “La Scrittura dell’Anima” si lavora abbassando con il flusso di coscienza, abbassando le frequenze delle onde cerebrali, per scoprire in sé come e cosa scrivere, ma anche e soprattutto per entrare in contatto con le proprie dinamiche interiori, con i propri progetti, le proprie emozioni, i propri pensieri.

Il costo del seminario, compreso di vitto completo e di alloggio, è di 250 euro. Prenotarsi al 340 4574428 entro il 25 settembre.