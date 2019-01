La scrittrice siriana Asmae Dachan parla della terribile guerra in Siria

Giovedì 17 gennaio alle ore 17:30 in Sala Rossa si terrà l’incontro con la giornalista e scrittrice siriana Asmae Dachan, vincitrice del Premio della Giuria al concorso Giornalisti del Mediterraneo 2016 e del Premio Universum Donna 2013 e ambasciatrice di pace della University of Peace Switzerland.

Dachan presenterà il libro “Il silenzio del mare” (Castelvecchi editore), finalista del Premio “Piersanti Mattarella”. Introdurrà Anna Traverso. L’incontro è a cura di ARCI Savona e Associazione “Il Cuore del Mondo” onlus in collaborazione con la libreria Ubik.

L’intento è riportare all’attenzione dell’opinione pubblica la situazione della Siria che è stata al centro del dibattito per un certo periodo e che è poi scomparsa dai media italiani, nonostante non vi siano state soluzioni alla terribile guerra che sta dilaniando quel Paese. La scrittrice italo-siriana Dachan racconterà la situazione della Siria vista con gli occhi di due giovani pacifisti, che nel romanzo cercano drammaticamente di agire per la difesa dei diritti umani e per la fine della dittatura.

Scoperti e minacciati dal regime, sono costretti a fuggire dalla repressione che presto si trasforma in una feroce guerra, a cui si aggiunge l’orrore del terrorismo. Si imbarcano in Libia, alla volta dell’Italia, ma durante la traversata accade una tragedia e Fadi arriva a terra da solo.

Alla sera dalle ore 20:30 cena di solidarietà e incontro con l’autrice alla SMS di Cantagalletto, il cui ricavato sarà devoluto al progetto “Come farfalle” per finanziare una scuola materna siriana con circa 40 iscritti orfani. Prenotazioni: 3493261169. Prezzo: € 15.