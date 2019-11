La scrittrice pietrese Maria Pia Zacchi presenta il romanzo “Incubo a scuola”

Venerdì 15 novembre alle ore 17 nella Sala Balletto della Biblioteca Civica di Albenga la scrittrice pietrese Maria Pia Zacchi presenta il suo ultimo romanzo “Incubo a scuola”.

Zacchi scrive da sempre, pur dovendo dedicare molto tempo all’insegnamento. Suo il saggio “Monte Croce”, edito dal Delfino Moro, sulle apparizioni della Madonna a Balestrino. Suo il bellissimo “Il cielo fra gli ulivi”, che mette in scena un intero paese, allegro e divertito, alle prese con streghe, amori e pestilenza.

Questa volta invece si cimenta in un romanzo d’azione, non proprio un thriller, bensì, come è stato definito dalla critica, un “giallo di formazione” che offre, oltre alla trama coinvolgente, numerosi spunti di riflessione su argomenti di attualità.

La vicenda si svolge nell’albenganese con una puntata alle Grotte di Toirano e un gran finale in località Giro di Loano. Astrid, una giovane maestra, vede la propria bambina sparire nel nulla sotto i propri occhi mentre accompagna gli alunni all’uscita dalla scuola e per decenni, fino all’epilogo, non si darà pace nella ricerca della piccola, mettendo in atto ogni strategia per ritrovarla. Una storia da bere tutta d’un fiato e che apre una finestra sul dramma delle persone scomparse senza un perché.