La scrittrice cairese Giuliana Balzano presenta il suo primo giallo “Astrid”

Venerdì 4 ottobre alle ore 20:45 nella Sala Consiliare del Comune di Cosseria la scrittrice cairese Giuliana Balzano presenta il suo sesto libro e primo giallo “Astrid”. Modererà la serata la scrittice Antonella Ottonelli.

L’autrice è conosciuta non solo in Val Bormida ma anche in altre regioni per aver partecipato a vari concorsi e premi letterari e aver traguardato importanti successi con il canto e la chitarra. Infermiera di professione, nelle sue prime opere si è messa pubblicamente in discussione per capire se tutto quello che esercitava professionalmente in ospedale fosse esaustivo per la sua serenità interiore o avrebbe potuto fare di più nei rapporti umani con i pazienti e i loro familiari che assistevano o semplicemente visitavano i loro parenti ricoverati.

Balzano tiene particolarmente a presentare i suoi libri nelle piccole realtà rurali, a testimoniare che la sua passione per la scrittura e il successo che ha raggiunto non le ha cancellato la sua attenzione per le persone che abitano distante dai grossi centri dove ogni sera le sale teatrali e sale congressuali possono facilmente ospitare eventi culturali.

“A nome mio e dell’amministrazione comunale esprimo un sentito grazie a Giuliana per ricordarsi sempre di Cosseria”, dichiara il sindaco Roberto Molinaro.