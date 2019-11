La salute e il benessere degli arti inferiori nel ciclo di incontri “Stare Bene”

Mantenersi in buona salute rappresenta l’obiettivo più importante per ognuno di noi. Conosciamo quanto sia fondamentale lo stile di vita, fatto da un’alimentazione equilibrata, una moderata attività fisica, pensieri positivi e poco stress. La prevenzione non è più solo una tradizione che ci arriva dalle filosofie orientali ma diventa un punto fermo per tutto il mondo della medicina ippocratica.

Per questo motivo ANTEAS organizza il ciclo di incontri “Stare Bene” con il patrocinio del Comune di Savona. Venerdì 15 novembre alle ore 17 nella Sala “Cappa” del Centro Diocesano Pastorale “Città Dei Papi”, in via dei Mille 4, a Savona si parlerà della salute e del benessere degli arti inferiori.

L’alterazione della circolazione sanguigna può provocare infatti problematiche che andrebbero affrontate con un consulto medico e conseguenti esami diagnostici. L’importanza della prevenzione ci permette di proteggere l’apparato circolatorio, limitando gli inestetismi e le patologie.

All’incontro interverranno il dottor Massimo Marabotto, primario di Chirurgia Vascolare dell’ASL 2 Savonese, che parlerà dell'”Approccio terapeutico per le problematiche degli arti inferiori”, e Giancarlo Rossello, naturopata FINR ed esperto di cosmetica e tecniche estetiche, sul tema “Insufficienza venosa e inestetismi”. Moderatore Roberto Grignolo, presidente dell’ANTEAS.