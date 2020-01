“La Rosa Bianca” – La storia dei giovani che si ribellarono al nazismo al Teatro delle Udienze

Venerdì 31 gennaio alle ore 21 al Teatro delle Udienze di Finalborgo l’associazione Baba Jaga replica lo spettacolo “La Rosa Bianca” con Giuseppina Facco e Mirco Filidei, scritto e diretto da Maria Grazia Pavanello, con assistente alla regia Roberta Firpo.

Nella Germania governata dal nazismo un gruppo di giovani iniziò a porsi delle domande. Tra loro Sophie e Hans Scholl, fratello e sorella, che dopo un’iniziale adesione al Partito Nazista fondarono insieme ad altri studenti il gruppo di resistenza La Rosa Bianca. Non si trattava di un’organizzazione diffusa e strutturata con collegamenti internazionali, sul modello della Resistenza italiana, era qualcosa forse di unico nella storia della lotta ai totalitarismi del Novecento.

I giovani che ne facevano parte non erano animati da un’ideologia né erano iscritti a gruppi politici, erano “solo” un gruppo di amici ispirati ai principi cristiani di fratellanza e giustizia e che credevano nella vita, anche a fronte della barbarie e del disprezzo per l’uomo che il regime aveva messo in atto. Non avevano fucili, le loro uniche armi erano i loro pensieri, scritti e distribuiti in semplici fogli di carta.

In scena due giovani ragazzi con i loro sogni, le loro aspirazioni e i loro ideali che vogliono vivere appieno la loro vita e cantare le canzoni che amano. Giovani tedeschi che, come tanti, subirono il fascino della propaganda del regime e parteciparono alle attività delle organizzazioni giovanili naziste, a cominciare dalla Hitler Jugend. Ragazzi comuni, studenti che iniziarono a porsi domande e di fronte alla disumanità non restarono indifferenti. Giovani che con le loro piccole azioni fecero la differenza.

Come possiamo aspettarci che la giustizia prevalga quando non c’è quasi nessuno disposto a dare se stesso individualmente per una giusta causa? È una giornata di sole così bella e devo andare, ma che importa la mia morte se attraverso di noi migliaia di persone sono risvegliate e suscitate all’azione?.

Sophie e Hans Scholl vennero processati e giustiziati il 22 febbraio 1943.

Ingresso a pagamento: intero 15 €, ridotto 10 € per i soci delle associazioni che collaborano alla Stagione 2019 – 2020, di Baba Jaga e con tessera #iovivoilteatrodelleudinze 2019 – 2020 e disabili.