“La Resistenza nelle scuole. Fonti e metodi”: corso di formazione per i docenti

Da giovedì 4 marzo su Google Meet il comitato provinciale di Savona dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, in collaborazione con il Liceo Statale “San Giuseppe Calasanzio” di Carcare e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, organizza il corso di formazione per docenti “La Resistenza nelle scuole. Fonti e metodi”.

L’iniziativa offrirà spunti di riflessione e approfondimento sulle strategie persuasive e gli strumenti di manipolazione del consenso tipiche dei regimi totalitari, le tecniche comunicative che si rivolgono all’inconscio e all’irrazionale e la propaganda occulta finalizzata all’indottrinamento dei giovani per la formazione ideologica fascista.

Gli insegnanti potranno iscriversi inviando un’email indicante nome e cognome, scuola di appartenenza, disciplina di insegnamento, indirizzo personale di posta elettronica e numero di telefono. Coloro che si sono già iscritti non devono effettuare alcuna integrazione. La piattaforma accetta un massimo di 100 connessioni. Sarà possibile scaricare online l’attestato di partecipazione. Per informazioni è possibile contattare Irma Dematteis al 3385812447 oppure Anna Traverso al 3358484318.