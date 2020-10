La reggae band savonese Next Station live alle Officine Solimano

Savona. Sabato 17 ottobre alle ore 21:30 alla Raindogs House, al secondo piano delle Officine Solimano, si terrà il concerto dei Next Station insieme a RasBì. La reggae band savonese nasce nel marzo del 2015 e si propone fin da subito come un’alternativa alla scena musicale ligure e non solo, sviluppando una musica in levare ricca di influenze.

Nel 2017 viene pubblicato il primo omonimo EP “Next Station”, grazie a cui la band comincia a solcare palchi importanti, come quello di Balla coi Cinghiali o del Bababoom Festival, e ad aprire ad artisti del calibro di Eazy Skankers, Mellow Mood, Mr. Vegas e New York Ska Jazz Ensemble.

Nel 2018 arriva la firma con l’etichetta indipendente Cockroach International Production, seguita agli inizi dell’anno successivo dalla pubblicazione di Frames, album che vanta la collaborazione con Raphael, storica voce della scena reggae nazionale.

Qualche mese dopo, con l’addio di due dei cinque membri originali, la band subisce la prima mutazione. Daria Ciarlo, Luca Burattini e Luca Durante (rispettivamente voce, batteria e chitarra) decidono allora di coinvolgere Andrea Bottaro, storico bassista degli Eazy Skankers e da sempre al fianco della band in veste di produttore, e Samuel Nkereuwem alle tastiere.

Con nuovi innesti arriva una ventata di aria fresca ed esperienza che porta la band ad avvicinarsi a sonorità più soul e R&B e alla pubblicazione nel marzo 2020 del nuovo singolo “Perspective”, registrato ancora una volta presso il 4th Floor Studio.

RasBì (Billy Cornet) è nato nell’isola di Mauritius nel 1982. In Italia dal 1995, si avvicina alla musica reggae nel 2002, stimolato dalla sua famiglia di origine, quasi tutti musicisti. Le performance live sono iniziate nel 2010, dopo aver incontrato altri appassionati di musica reggae, ha suonato sia in Italia sia in Europa con il nome d’arte di Mr. Billy, riscuotendo un discreto successo.

Dopo un periodo di circa sei anni alla ricerca della giusta ispirazione ed equilibrio, ha scritto canzoni solo con una chitarra e un cellulare, registrando alcune melodie. Nel 2015 conosce RobiGabri (Roberto Gabrielli) musicista e produttore di reggae, con il quale ha collaborato a varie produzioni. Nel 2018 tra i due inizia una nuova collaborazione in cui Billy decide di cambiare il suo nome d’arte in RasBì.

Apertura porte ore 20. Possibilità di cenare con le “specialità della casa”. Ingresso 5 € con tessera ARCI prenotabile fino alle ore 21:30 della sera del concerto inviando un’email avente per oggetto “Prenotazione e nome della band”.