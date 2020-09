La qualità a buon prezzo a Finale Ligure con il Mercato Riviera delle Palme

Dai monti al mare: il Mercato Riviera delle Palme lascia la Val Bormida e torna nella Riviera di Ponente, per la precisione a Finale Ligure. I migliori ambulanti della Liguria offriranno infatti una nuova imperdibile domenica di occasioni a ottimi prezzi il 4 ottobre per tutto il giorno.

Chi conosce il Mercato Riviera delle Palme e lo segue in tutto il suo tour sa che qui trova sempre un grande assortimento di prodotti, offerte convenienti in tutti i settori, qualità indiscussa e l’immancabile cortesia di un gruppo affiatato di ambulanti, pronto ad accoglierci con il sorriso. Dall’abbigliamento agli accessori uomo e donna, dal tessile agli alimentari potremo scegliere tra i migliori articoli per goderci al meglio questo fine settimana d’autunno.

“Vogliamo esprimere gratitudine alla città e all’amministrazione comunale che ci accolgono e siamo entusiasti di portare le nostre offerte in una splendida località della nostra regione”, commenta Richard Biffi in rappresentanza dei commercianti del mercato.