La pittura di Ida Fattori in mostra per la rassegna “Un Artista a settimana”

Varazze. La rassegna online “Un Artista a settimana” della Gallery Malocello continua da sabato 6 a venerdì 12 febbraio con le opere della pittrice Ida Fattori.

Dopo aver frequentato il liceo artistico a Torino ha proseguito gli studi specializzandosi in Tecnica scenografica. È stata aiuto scenografo al Teatro Regio del capoluogo piemontese e ha collaborato come scenografa in alcune associazioni teatrali e musicali di Arenzano, dov’è anche docente di Disegno e Pittura all’Università delle Tre Età.

“Nelle sue opere pittoriche, di chiara propensione figurativa, è evidente un impianto strutturale di derivazione espressionistica (Heckel, Kirchner), nonché di eccezione simbolista che manifesta appunto la temperie scenografica”, scrive di lei il critico d’arte Germano Beringhelli.