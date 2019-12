“La Pentola delle Strega” – Escursione guidata con i corbezzoli

“La Pentola delle Strega” è un progetto dedicato alle erbe spontanee e ai frutti selvatici commestibili, ideato nel 2016 dallo studio naturalistico Serinus con l’associazione Mediterranea con lo scopo di divulgare l’uso di questi ingredienti attraverso escursioni didattiche con riconoscimento delle piante e dimostrative alla scoperta di questi particolari sapori.

Dalle escursioni primaverili a Rialto, nell’entroterra Finalese, si è passati a coprire tutte le stagioni con itinerari in genere sempre diversi, contemporaneamente di scoperta delle erbe e dei luoghi: escursioni o passeggiate relativamente brevi e adatte anche a persone non allenate.

L’escursione di sabato 14 dicembre sarà dedicata al corbezzolo, frutto dalle molte proprietà e con diverse storie, utilizzabile fresco o trasformato. L’escursione ad anello sulle alture tra Calice Ligure e Gorra, con scorci panoramici sulla Rocca di Perti, consentirà di comprendere l’ecologia e i tempi di questa pianta generosa e colorata. Durante la sosta in una inaspettata e spaziosa “piazza” nel bosco si passerà alla degustazione, che consisterà in una merenda dolce con ricette al corbezzolo.

L’escursione sarà condotta dalla guida ambientale escursionistica, agrotecnica naturalista ed esperta botanica Francesca Magillo. Si partirà alle 14:30 presso località Cà del Moro per rientrare entro le ore 17 al calare del sole. Per partecipare è necessario iscriversi entro le 12 del giorno precedente esclusivamente via telefono a voce o con messaggio Whatsapp.

È previsto un numero massimo di 20 partecipanti. La quota di 15 € a persona (10 € i minori di 10 anni accompagnati) comprende l’escursione in modalità guidata, la merenda, alcune ricette da provare, un pieghevole divulgativo di riconoscimento di alcune erbe spontanee.

L’escursione fa parte del programma unificato delle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale “Finale Natura – Landscape & Archeotrekking” del Centro di Educazione Ambientale “Finale Natura” con il patrocinio e contributo del Comune di Finale Ligure.