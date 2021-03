“La parola ai genitori”: a Savona un laboratorio di idee per una nuova scuola

Savona. Sabato 6 marzo dalle ore 15 alle ore 18 in piazza Sisto IV il Movimento 3V organizza la manifestazione “La parola ai genitori. In un mondo sottosopra lottiamo per una nuova scuola”.

3V parteciperà con ad altre associazioni ad un laboratorio di idee a cielo aperto per confrontarci su didattica a distanza, utilizzo delle mascherine e patti di corresponsabilità educativa. Genitori, insegnanti e studenti insieme, quindi, per costruire una scuola nel rispetto della Costituzione italiana.

Interverranno vari relatori delle associazioni partecipanti. Spazio ai bimbi: preiscrizione al numero 3931840962 (Luisa Magnone). Portare cuscini colorati per sedersi e oggetti per creare percussioni.