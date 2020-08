“La Notte delle Vignette”: un’edizione 2020 molto speciale per Spotorno Comics

Sabato 22 agosto dalle ore 22 in piazzetta del Sorriso sarà “La Notte delle Vignette” con la speciale edizione 2020 di Spotorno Comics. Gli artisti disegneranno posizionati su tavoli singoli e ben distanziati mentre il pubblico, indirizzato da segnali e steward, potrà accedere alla postazione del vignettista preferito singolarmente (a meno che non si tratti di famiglie o congiunti) e rispettando i tempi dovuti.

Nella piazza antistante la Biblioteca Civica “Camillo Sbarbaro” gli umoristi realizzeranno e doneranno le vignette elaborate sulle storie, le passioni e i racconti degli affezionati – soggetti in una performance unica che si protrarrà fino alle prime luci dell’alba. L’evento avrà anche una piccola appendice cosplay con ragazzi vestiti da personaggi del fumetto che daranno una nota di colore alla piazzetta.

Anche quest’anno ci saranno diverse iniziative collaterali: il concorso per bambini “Disegna Spotorno e il suo mare”, tramite un modulo distribuito presso la Casa del Turismo, il primo contest nazionale “Spotorno Manga” dedicato ai ragazzi delle scuole medie e superiori con la passione per il fumetto e la mostra di vignette e fumetti presso la Sala Palace fino a domenica 30 agosto con orario di apertura serale dalle 21 alle 23.

L’intento del tema di quest’anno, “Olimpiadi di Tokyo 2021: Man vs Covid-19” proposto ai vignettisti vuole dare un punto di vista ironico, ma non troppo, sulla battaglia che l’uomo sta ingaggiando contro il Coronavirus, con tutte le sue conseguenze nefaste, offrendo un sorriso attraverso le discipline olimpiche e considerando l’appuntamento giapponese come un punto di ripartenza attento e rispettoso delle regole.