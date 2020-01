La musica occitana della corale Escabòt all’Auditorium Santa Caterina

Sabato 11 gennaio alle ore 17 all’Auditorium Santa Caterina a Finalborgo la terza edizione dei “Pomeriggi Musicali”, dieci appuntamenti organizzati dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura, entrerà nel vivo con il concerto di musica occitana della corale Escabòt.

Escabòt nasce nel 1999 dall’impulso di nove cantori delle valli Grana e Stura (Cuneo), uniti dalla duplice comune passione per il canto popolare e la questione occitanica. Il “gruppo” (tale è appunto la traduzione di “Escabòt”) propone esclusivamente brani attinti dall’immenso filone della tradizione popolare occitana, diretta discendente dell’ispirazione trobadorica.

Il repertorio percorre otto secoli di storia e il territorio compreso tra Alpi Occidentali e Pirenei, raccontando le vicende della più estesa nazione negata d’Europa, con numerosi brani della tradizione più antica proposti negli arrangiamenti polifonici di Fabrizio Simondi, uno dei musicisti fondatori de Lou Dalfin con Sergio Berardo.

Contemporanea al concerto vi sarà l’esposizione di alcuni disegni su legno di un artista conosciuto come Geppetto di Valle. L’ingresso sarà a pagamento: biglietto intero 10 €, ridotto 8 €. Fino all’11 gennaio incluso è attiva la formula dell’abbonamento che consente di assistere a tutti i concerti al prezzo di 50 €. Gli abbonamenti sono acquistabili presso le librerie Come un Romanzo di Finalborgo e Cento Fiori di Finalmarina e all’ingresso dell’auditorium il giorno stesso del concerto l’11 gennaio.

La Società dei Concerti di Finale Ligure ringrazia l’Assessorato comunale alla Cultura, l’Ufficio Turismo e il personale del Comune, i musicisti che partecipano alla stagione, Finalborgo.it, Banca Fideuram, i Supermercati PAM, le librerie Centofiori e Come un Romanzo e tutte le attività che la sostengono sponsorizzandola e acquistando un abbonamento, lo staff dei volontari dell’associazione, il servizio fotografico Avilo di Roberto Oliva, tutti coloro che in vario modo hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e infine, ma non ultimo, il pubblico.