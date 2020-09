La “Musica in Piazza” degli Alma Jazy anima Cisano sul Neva

Cisano sul Neva. Doppio appuntamento alle ore 20:30 in piazza Giovanni Gollo con altre due serate d’intrattenimento musicale. Il successo ottenuto dalla 1ª Rassegna “Musica in Piazza”, fortemente voluta e organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale La Ronzante Gorgogliatrice per offrire un accompagnamento musicale ai clienti dei bar e ristoranti, consente dunque di allungare la programmazione.

Giovedì 10 settembre si esibirà il gruppo Alma Jazy, composto da Luciano Corona ai bassi, Antonio Di Salvo alle chitarre e Stefano Ancona alla batteria e percussioni, con un repertorio di musica jazz e bossanova. Sabato 12 settembre sarà protagonista la band Ginez e il Bulbo della Ventola, che, a differenza degli artisti che si sono esibiti durante la rassegna, non eseguiranno le cover di grandi successi italiani e internazionali ma i brani tratti dai primi due album pubblicati “Canzoni, bottiglie e altre battaglie” del 2017 e “L’ultima cena” del 2019.

Sicuramente vicini alla musica d’autore, a caratterizzare la loro musica è una verve molto personale che, trasmessa nell’esecuzione dei loro brani, rende difficile una categorizzazione della band. Ginez alla chitarra e voce, Daniele Duchini al basso, Roberto Ascoli alla batteria e Fabio Pollono alla chitarra solista, danno prova di un’intensa ricerca e creazione di quel repertorio ormai consolidato che caratterizza il gruppo.

La band ha partecipato a diverse manifestazioni, tra cui il Rockantina Contest e il Giovani Musicisti Contest di Beinasco, conquistando per entrambi la vittoria, e calcato palchi importanti come quello del “Tenco Ascolta” e di “Su la testa”.