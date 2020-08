“La musica che gira intorno”: concerti dal vivo nel centro storico di Albissola Marina

Albissola Marina. Terzo appuntamento con i concerti dal vivo per la rassegna “La musica che gira intorno”, organizzata dal Comune con la direzione artistica di Eliana Zunino: mercoledì 19 agosto alle ore 21 sarà la volta di “Extraterrestre”, la canzone che dà il titolo alla serata.

Quattro le postazioni in programma: in via Italia sarà protagonista il jazz con Art Trio, in via Grosso ospite il quintetto a cappella I Mezzosotto, musica italiana e internazionale in piazza del Popolo con i B3, infine in piazza Sisto IV gli Edo Nocco & Sem.

Come in ogni appuntamento la canzone scelta verrà resa “viva” da elementi scenici e quadri umani realizzati da Antonella Tagliani e Nadia Tissone per Pistacchio Imago Lab.