“La musica che gira in centro” anima il sabato di Albenga

Sabato 5 settembre il Comune di Albenga con la collaborazione dell’Associazione Culturale ZOO presenta “La musica che gira in centro”, una lunga serata di musica e divertimento dalle 17 a tarda ora con il meglio della musica indipendente e del territorio. Lo scopo in questo difficile anno è dare una mano alle attività commerciali e contestualmente di supportare la musica di qualità.

Albenga negli ultimi tempi ha vissuto un vero e proprio boom con l’ascesa sulla scena nazionale di moltissimi artisti, tra i quali tanti protagonisti della serata di sabato e alcuni tra quelli che non hanno potuto esibirsi sul lungomare a causa dell’allerta meteo. Locali e privati collaboreranno alla riuscita dell’evento fornendo spazi e assistenza per i musicisti.

Nelle piazzette e negli scorci più suggestivi del centro storico si alterneranno cantautori e band dal repertorio originale o del territorio. Le band saranno molte e ben distribuite per non creare assembramenti e sarà possibile accedere alle performance solo con mascherina e nei posti a sedere predisposti. Un programma di set brevi permetterà però a tutti di fruire di ottima musica e scoprire alcuni degli angoli più incredibili, come piazza san Siro o vico Rossi.

Sotto la direzione artistica dell’associazione ZOO molti artisti si sono riuniti per partecipare a questo incredibile happening. Verrà recuperato il concerto dei Gnu Quartet e vagabondando per le antiche mura sarà possibile imbattersi nelle performance di artisti quali Bobby Soul, Fabio Biale, Federico Sirianni, Edoardo Chiesa, Ginez e il Bulbo della Ventila, Roberta Monterosso, The London Pride, Beppe Trabona, Vico 28, Frey, Susanna Roncallo, The Troblemakers.

Il concerto finale, previsto dopo le ore 23, sarà la chicca della serata con l’esibizione dei Gnu Quartet, quartetto composto da Stefano Cabrera, Roberto Izzo, Francesca Rapetti e Raffaele Rebaudengo, artisti d’eccezione noti, oltreché per la loro musica moderna riprodotta nell’originale combo composto da violoncello, violini e flauto traverso, anche per le loro collaborazioni con Ermal Meta, Francesco De Gregori, Niccolò Fabi e moltissimi altri big della musica italiana. Il loro spettacolo si baserà su una rivisitazione rock delle musiche di Paganini.

“Sabato 5 settembre la musica illuminerà la notte nel centro storico di Albenga – afferma Marta Gaia, consigliera comunale delegata agli Eventi – Con un percorso itinerante attentamente costruito dall’associazione Zoo verrete accompagnati dalla musica per i vicoli, nelle piazzette meno conosciute e alla scoperta dei tanti locali che lo compongono. Il 4 e il 5, in occasione della manifestazione ‘Tantu au muggiu’, potrete inoltre fare shopping nei negozi, che resteranno aperti fino alle 23. Rinnovo i ringraziamenti a Davide Geddo, all’associazione Zoo, a tutto il personale dell’Ufficio Turismo e ribadisco quanto sia importante anche in questa occasione usare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale, evitando così di trasformare un’opportunità per tutti in un affollamento rischioso”.

“Sarà una serata con diversi eventi musicali all’interno di tutto il centro storico per distribuire il pubblico presso più punti e a sostegno del tessuto commerciale esistente – aggiunge il vicesindaco Alberto Passino – Questa la logica che ha mosso l’amministrazione comunale e l’Ufficio Turismo, che qui ringrazio insieme alla consigliera delegata Marta Gaia, per il lavoro instancabile di questi mesi complicati. Grazie anche all’associazione Zoo e Davide Geddo, che ha accolto con piacere l’invito dell’amministrazione a collaborare per la buona riuscita di questi eventi in cui la musica indipendente e le band del territorio saranno le protagoniste”.