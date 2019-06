“La Mostellaria” spettacolo laboratorio teatrale dello Yepp Albenga

Martedì 11 e mercoledì 12 giugno alle ore 21.00 allo Spazio Bruno andrà in scena “La Mostellaria”, rivisitazione della celebre commedia di Plauto.

La messa in scena è il frutto dei mesi di laboratorio che Kronoteatro ha tenuto in partenariato con YEPP Albenga e vede in scena undici giovanissimi aspiranti attori confrontarsi con una commedia classica rielaborata e stravolta.

In questi mesi i ragazzi hanno appreso le tecniche base dello stare in scena ed a muoversi come un gruppo e si sono confrontati con la creazione e l’interpretazione di un personaggio.

Lo spettacolo ci parla di una giovane generazione dedita agli eccessi ed alle dissolutezze, capace solo di sperperare gli averi paterni; sembra, leggendo il testo, che il tempo non sia passato e che ci si trovi di fronte ad un affresco quotidiano.

Quando il vecchio padre torna da un viaggio di lavoro i giovani corrono il rischio che le loro malefatte vengano scoperte, ma a risolvere tutto, in maniera rocambolesca e cialtrona, sarà lo scaltro servo di famiglia che gabberà il vecchio padrone e salverà la situazione.

Tutto è avvenuto sotto la coordinazione e la regia di Tommaso Bianco e la collaborazione tecnica di Alex Nesti, attori e cofondatori, assieme a Maurizio Sguotti, che ha sovrainteso la realizzazione dello spettacolo, di Kronoteatro.

Scenografia, costumi e trucco sono stati curati da Emanuela Borra.

La serata sarà ad offerta libera ed il ricavato servirà da autofinanziamento per le diverse attività in cantiere, tra il laboratorio teatrale già previsto per il prossimo anno.

YEPP Albenga è un Associazione di Promozione sociale costituita nel 2016 a seguito di diversi anni di attività come gruppo informale, nato dalla collaborazione di associazioni e cittadini desiderosi di dare ai giovani nuove opportunità.

Kronoteatro, che non è nuovo all’attività di formazione sul territorio di Albenga, è l’associazione culturale che organizza la Kronostagione ed è l’ideatore del festival multidisciplinare Terreni Creativi, ormai al suo decimo anno di età. Negli anni ha organizzato e diretto diversi laboratori e stages di formazione teatrale volti alla creazione di figure professionali in campo teatrale e organizzazione eventi.

Per info e prenotazioni yeppalbenga@gmail.com – Eleonora Gallo 389 555 4941 – Tommaso Bianco 333 270 0491