“La Mongolfiera delle Idee” – Laboratori creativi per bambini dai 6 ai 11 anni

Torna per la stagione 2018 – 2019 del Teatro delle Udienze di Finalborgo la rassegna dedicata ai bambini “La Mongolfiera delle Idee”. In occasione dello stop didattico delle scuole sono previste tre mattinate lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 marzo dalle ore 8:30 alle ore 13 interamente dedicate a laboratori creativi per bambini dai 6 ai 11 anni di età.

La rassegna è organizzata dall’Associazione Culturale Baba Jaga e promossa dal Comune di Finale Ligure. I bambini svolgeranno le attività senza l’accompagnamento dei genitori.

Lunedì 4 marzo

LA PENTOLACCIA

Che festa è se la pentolaccia non c’è? La storia e le origini di questa divertente usanza, ma poi si balla, ma poi si canta, ma poi si gioca, ma poi si crea! Laboratorio di costruzione e distruzione di pentolacce, materiale utilizzato: carta, forbici, scherzi, nastri, trabocchetti e musica!

Durata: 4 ore e mezza

Martedì 5 marzo

IL PALAZZO DEI BURATTINI

La storia del Palazzo del Tribunale: un viaggio lungo 700 anni tra conti, principesse, briganti e potenti. Spazio alla fantasia! Realizzeremo insieme dei bellissimi burattini per raccontare la storia del palazzo più antico di Finalborgo!

Durata: 4 ore e mezza (compresa la visita al palazzo)

Mercoledì 6 marzo

UN MOSAICO DI COLORI

Mattonelle, semi, plastica, bottoni… chi più ne ha più ne metta . Una mattina dedicata ai mosaici, da vedere, conoscere e da creare

Durata: 4 ore e mezza

Prenotazione obbligatoria – Eventi a numero chiuso

Biglietti per singola giornata: intero 20 € | ridotto 15 € (riservato a Soci Baba Jaga, Sostenitori #iovivoilteatrodelleudienze, Soci CAI)