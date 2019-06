“La moda incontra il Museo” – Fashion Project Talent

Nell’ambito dei festeggiamenti del Giugno Carcarese domenica 23 giugno alle ore 20 presso il Foro Boario di via Naronti si terrà l’evento “La moda incontra il Museo”, una sfilata di abiti originali realizzati dagli allievi dell’Istituto di moda Tifdi di Savona e creati dagli studenti del Liceo “Klee – Barabino” di Genova, ispirandosi ai preziosi capi settecenteschi conservati nei Musei di Strada Nuova di Palazzo Tursi di Genova.

“È un evento nuovo e fresco che coniuga l’aspetto culturale all’intrattenimento – spiega l’assessora comunale a Cultura e Turismo Giorgia Ugdonne – La prima uscita di questa sfilata è stata proprio a Palazzo Tursi a Genova nel maggio scorso, location in cui sono esposti i capi dai quali gli studenti del Liceo Artistico hanno preso spunto per le loro creazioni”.

Sfilerà in passerella anche un body painting realizzato dall’artista valbormidese Monica Porro, la cui mostra d’arte è attualmente ospitata nelle sale espositive di Villa Maura fino al 28 giugno. L’artista sarà presente con alcune colleghe durante la serata per la realizzazione di sketch dal vivo.

“Valorizzare il lavoro dei giovani e il loro impegno nelle attività creative è importante, dar loro la giusta visibilità e contestualmente offrire al pubblico un momento ricreativo di un certo livello. Siamo davvero onorati di essere riusciti a portare a Carcare questo originale appuntamento che siamo certi incuriosirà piacevolmente il pubblico presente”, aggiunge Ugdonne.

Marisa Teta, direttrice dell’Istituto di Moda Tifdi, da qualche anno organizza corsi divulgativi presso l’UniValbormida di Carcare: da qui è nata la collaborazione con il Comune. Una sfilata che mette in passerella abbigliamento ispirato ad un periodo storico affascinante come il ‘700, in cui pizzi, ricami ed eleganza la facevano da padroni, modellature che ancora oggi vengono riprese dagli stilisti per originalità e fascino. Saranno presenti lo staff dei modelli della Tifdi e gli allievi che hanno disegnato e creato i capi, il tutto presentato da due eccellenze: Sabrina Calcagno e Simone Rudino, che intratterranno il pubblico secondo la professionalità e simpatia che li rappresenta da sempre.