“La Mela di AISM” nelle piazze della provincia per la lotta alla sclerosi multipla

La sclerosi multipla è una una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e per cui non esiste ancora la cura definitiva. Ecco dunque “La Mela di AISM”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e si svolge sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica.

Nelle principali piazze della provincia sarà possibile acquistare un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle a fronte di una donazione minima di 9 €. L’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi andrà a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e garantire e potenziare i servizi destinati ai malati, la maggior parte dei quali sono giovani tra i 20 e 40 anni.

Per garantire risposte, informazioni e immediato supporto in questo difficile 2020 AISM ha potenziato il numero verde 800 803028. L’associazione ha attivato indagini per conoscere l’impatto dell’epidemia sulle persone con sclerosi multipla, utili per attivare servizi in risposta all’emergenza. Sul territorio l’associazione si è attivata per essere al fianco dei malati e dei loro familiari con servizi di ritiro e consegna farmaci e trasporto e assistenza domiciliare.

Sul fronte della ricerca AISM ha lanciato con la Società Italiana di Neurologia un programma di raccolta dati sui casi Covid-19 e SM e creato la piattaforma MuSC-19 con la collaborazione dell’Università degli Studi di Genova per derivare informazioni epidemiologiche utili per le scelte di sanità pubblica.

La mela donata ad AISM ha le dimensioni di 28 x 30 cm, pesa 5,6 kg ed è un pezzo unico, interamente fatto a mano. “Tutte le mele, anche quelle apparentemente simili, hanno un particolare che le differenzia per mantenere integra la loro unicità: come gli esseri umani, tutti simili ma diversi” (Milena Bini). Tutti coloro che si iscriveranno riceveranno inoltre un ricettario esclusivo per sperimentare tante bontà con le mele.