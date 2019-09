La Medievale mette in scena “Yvain, il cavaliere del leone”

Un debutto singolare quello che verrà presentato dal gruppo storico “La Medioevale” di Savona la sera di venerdì 13 settembre nella splendida cornice della fortezza monumentale del Priamar.

In collaborazione con l’associazione culturale per la famiglia “Pippinin” e con la CBM onlus, “La Medioevale” presenta per la rassegna “Parole in cammino”, con il patrocinio del comune di Savona, uno spettacolo del tutto nuovo dal titolo “Yvain, il cavaliere del leone”.

Quella che andrà in scena sarà un’esperienza nuova per i soci de “La Medioevale”, i quali sono solitamente impegnati negli spettacoli di rievocazione storica tra le piazze e i castelli d’Italia, che questa volta si trovano alle prese con l’adattamento e la rappresentazione di un poema cavalleresco del XII secolo, composto dal poeta provenzale Chrétien de Troyes, autore principe della letteratura medievale e del ciclo bretone.

Dunque, seppur concentrati questa volta in uno spettacolo che strizza l’occhio al teatro, estremamente diverso nelle sue modalità dai normali spettacoli di piazza o dalle battaglie campali a cui sono abituati, i rievocatori de “La Medioevale” si trovano sulla scena armati – è proprio il caso di dirlo – dei punti di forza che rendono le loro esibizioni tanto richieste e diffuse sul territorio: scontri, duelli e sfide a singolar tenzone tra gli antichi cavalieri e le eleganti danze tra le dame e i cortigiani arricchiranno la rappresentazione di questo racconto di quasi novecento anni fa.

La rassegna “Parole in cammino”, con i volontari dell’associazione “Pippinin” e CBM, si propone di avvicinare al mondo della lettura e della cultura le famiglie e in particolare i più piccoli, con l’organizzazione di spettacoli e letture in uno dei più suggestivi e illustri centri di aggregazione che la città possa offrire: proprio il Priamar sembra il posto ideale per raccontare ai cittadini la storia di Yvain, un coraggioso cavaliere pronto ad affrontare insidie e pericoli d’ogni sorta per vendicare l’onta del cugino ferito, per riconquistare l’amore perduto della propria dama, per sconfiggere l’ingiustizia e dunque, per diventare egli stesso un uomo migliore e un cavaliere perfetto.

Il medioevo che fa sognare sta dunque per andare in scena con un breve spettacolo per famiglie, per i più piccoli ma non solo, venerdì 13 settembre sul Priamar, alle 21.15.

L’ingresso è libero con offerta.